80 شهيدا ومئات الجرحى والمعتقلين بالقدس منذ طوفان الأقصى

استشهد 80 فلسطينيا وأصيب واعتقل نحو 2200 منذ أن صعّد الاحتلال إجراءاته في مدينة القدس بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت محافظة القدس -وهي أعلى تمثيل فلسطيني محلي للمدينة- في معطيات نشرتها اليوم الأحد إن 80 فلسطينيا استشهدوا في المدينة وأصيب 268 خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن حالات الاعتقال المسجلة بلغت 1928 حالة، في وقت صدرت فيه أحكام بالسجن الفعلي بحق 419 معتقلا وأحكام بالحبس المنزلي لـ106 مقدسيين.

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي إن سلطات الاحتلال اعتقلت في القدس منذ مطلع العام الجاري 25 طفلا تقل أعمارهم عن 12 عاما و225 فتى تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى 83 اعتقالا بحق نساء، 11 منهن تقل أعمارهن عن 18 عاما.

وأشار المركز إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين 27 فلسطينيا من القدس استشهدوا منذ عام 2016 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.