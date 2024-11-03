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الغارديان: كيف أصبحت قناة تابعة لنتنياهو الأكثر مشاهدة في إسرائيل؟

epa11392794 Palestinians inspect a destroyed UNRWA school following an Israeli air strike in Al Nusairat refugee camp in the central Gaza Strip, 06 June 2024. According to the Palestinian News Agency Wafa, at least 32 people were killed and dozens others were injured on early 06 June following an Israeli strike on a UNRWA school sheltering displaced Palestinians, located in the Nuseirat refugee camp in the central Gaza strip. The Israeli army said that it had "conducted a precise strike on a Hamas compound", whose members were " embedded in the UNRWA school". More than 36,000 Palestinians and over 1,400 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
القناة 14 الإسرائيلية متهمة بالتحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة (الأوروبية)
3/11/2024

ذكرت صحيفة الغارديان أن القناة 14 الإسرائيلية القومية المتشددة المدعومة من الحكومة -والمقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– تبرز بسرعة بوصفها أكثر مصادر الأخبار مشاهدة في إسرائيل.

ويأتي هذا الصعود الكبير للقناة رغم اتهامات تطالها بكونها تحرض على جرائم الحرب، إضافة إلى ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنها تثير الكراهية ضد جنرالاته، لأنهم ليسوا يمينيين بما فيه الكفاية.

وشككت القناة 14 في ولاء الجيش الإسرائيلي، بسبب افتقاره الملحوظ "للحماسة الأيديولوجية".

وفي الأسبوع الماضي، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري شكوى رسمية إلى هيئة البث ووزارة الدفاع متهما القناة 14 بالتحريض ضد قيادتها.

صعود اليمين المتطرف

وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة البريطانية، فإن صعود القناة 14 مؤشر على تحرك الرأي العام الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف الذي تسارع منذ بداية الحرب.

وقالت أيالا بانيفسكي، الأكاديمية في جامعة سيتي سانت جورج في لندن، إن "الأمر غريب للغاية، لأن الإسرائيليين يتابعون الكثير من الأخبار من خلال القنوات التلفزيونية الكبرى مثل 12 و13، وبدرجة أقل من خلال هيئة البث العامة، ولكن القناة 14 لم تكن حتى في اللعبة حتى وقت قريب جدا".

وأضافت "يبدو أن الحرب ساعدت هذه القناة على الاستفادة من تأثير (التجمع حول العلم) ووقت صعود القومية لكسب المزيد من الدعم".

وكشفت الغارديان أنه قبل شهر واحد فقط، طالبت منظمات من المجتمع المدني الإسرائيلي رسميا بفتح تحقيق جنائي بحق القناة، وذلك بتهمة بث مواد تحرض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وتضمنت الشكوى قائمة تشتمل على 265 اقتباسا من المضيفين والضيوف في القناة تم خلالها استخدام عبارات مثل "الإبادة الجماعية" و"الإبادة"، في إشارة إلى سكان غزة، موضحة أن "ما لا يقل عن 50 اقتباسا دعت إلى ارتكاب إبادة جماعية أو تدعم ارتكابها".

المصدر : غارديان

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