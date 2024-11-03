الشرطة الألمانية تعتقل عديد المتظاهرين خلال مسيرة داعمة لفلسطين

أوقفت قوات الشرطة الألمانية العديد من المتظاهرين خلال مسيرة جرت السبت، في العاصمة برلين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقه في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتجمع نحو ألف شخص قرب محطة مترو "بلاتس دير لوفتبروكه" تنديدا بالهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وسار المتظاهرون لاحقا في محيط المحطة رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب الحكومة الألمانية بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأناضول إن مواجهات نشبت أثناء المسيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أدت إلى تعرض العديد من المشاركين الداعمين لفلسطين للعنف والاعتقال، واضطر المشاركون في المظاهرة لإنهائها قرب محطة مترو "غنيسينا" بسبب تدخل الشرطة لتفريقهم.

وبعد رفضهم مغادرة المكان، أوقفت الشرطة مجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين.

وتعبّر ألمانيا عن دعمها لإسرائيل صراحة على لسان مسؤوليها، ووافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 31 مليون يورو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدعم أميركي مطلق، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ أكثر من عام، ما يزيد على 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يفوق 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.