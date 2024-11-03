الرئيس الإيراني: وقف إطلاق النار قد يؤثر في ردنا على الهجوم الإسرائيلي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن أي خطأ ترتكبه إسرائيل ضد بلاده سيواجه برد قاسٍ، لافتا إلى أن إعادة القادة الإسرائيليين النظر في سلوكهم والقبول بوقف إطلاق النار، والكف عن قتل الأبرياء قد يؤثر على طبيعة وشدة الرد الإيراني.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن بزشكيان قوله "إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه"، في إشارة إلى رد بلاده المحتمل على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني -خلال اجتماع لحكومته- أن بلاده لن تترك أي اعتداء على أمنها وسيادتها دون رد، منتقدا ما وصفه بالنفاق الأميركي والأوروبي بشأن الأزمة "التي خلقوها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أشعلت الحروب في العالم، وأنها تدعم إسرائيل لإبقاء الحرب مشتعلة في المنطقة.

وسبق أن قال بزشكيان "سنرد بالشكل المناسب على اعتداء الكيان الصهيوني على أراضينا"، في حين قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، إن الأعداء بمن فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون "ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة".

وأضاف خامنئي أن بلاده لن تتراجع عن مواجهة العدو، ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد، وذلك بعد أسبوع من هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في إيران، أسفر عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم، إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران والمقاومة ستجهزان أنفسهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو.

ويأتي ذلك ضمن تصريحات عدة من مسؤولين إيرانيين سياسيين وعسكريين تتوعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي، الذي قالت تل أبيب إنه استهدف أنظمة للدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.