إعلام إسرائيلي: 51 محتجزا فقط لا يزالون أحياء في غزة

قالت صحيفة إسرائيل اليوم اليوم الأحد إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 51 من المحتجزين في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة، بعد تقديرات سابقة بأن أعدادهم تراوح الـ63 محتجزا.

ولم توضح الصحيفة أسباب مقتل المحتجزين، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت مرات عدة مقتل محتجزين جراء القصف الإسرائيلي وعدم القدرة على تأمين العلاج لهم نتيجة منع الاحتلال دخول المساعدات، كما أعلن الجيش الإسرائيلي سابقا قتله محتجزين عن طريق الخطأ.

وفي آخر تقدير للجيش الإسرائيلي حول أعداد المحتجزين في قطاع غزة، رجح الاحتلال أن نحو 97 محتجزا ما يزالون في قطاع غزة، 34 منهم فارقوا الحياة، في حين لم تفصح فصائل المقاومة الفلسطينية عن أعداد المحتجزين لديها.

وأمس السبت، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.

وقالت هيئة عائلات المحتجزين في غزة إن السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل، وفق تعبيرها.

واحتجزت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 251 إسرائيليا، وفق تقديرات إسرائيلية، أطلق سراح نحو 105 أشخاص، من بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلنديا وفلبينيا واحدا بصفقة التبادل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

والأسبوع الماضي، أعادت دول الوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتي كانت متوقفة منذ الصيف، دون توصل إلى اتفاق حتى الآن.