إسرائيل تبني 200 ملجأ إضافي بالجليل والجولان

قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد إن وزارة الدفاع بدأت أعمال تحصين مبان وحماية في بلدات عدة محاذية للحدود الشمالية مع لبنان.

وأضافت القناة أن التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي.

يأتي الكشف عن عمليات التحصين الجديدة بينما تتعرض المدن والمستوطنات الإسرائيلية من الحدود مع لبنان شمالا وصولا إلى حيفا وتل أبيب جنوبا لضربات صاروخية يومية من قبل حزب الله اللبناني.

ويضطر مئات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الملاجئ يوميا بسبب صواريخ ومسيّرات حزب الله.

وكان الحزب دعا مؤخرا سكان 25 مستوطنة إسرائيلية في الشمال إلى مغادرة منازلهم فورا، قبل البدء في قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أنها أصبحت أهدافا مشروعة له لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار للقوات الإسرائيلية.

وأمس السبت وسّعت إسرائيل القيود على التجمعات في الجليل الأسفل وجنوب الجولان، كما تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد في مدينة عكا بسبب القصف الصاروخي من قبل حزب الله.