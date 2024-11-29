ضحايا وإجلاء 80 ألفا في أسوأ فيضانات تضرب ماليزيا منذ 10 سنوات

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة وفاة 3 أشخاص وإجلاء أكثر من 80 ألفا جراء فيضانات ضربت عدة ولايات ووُصفت بأنها الأسوأ منذ 10 سنوات.

وقال أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء ورئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث، إن من المتوقع أن تكون الفيضانات أشد من تلك التي شهدتها ماليزيا عام 2014 وأجبرت أكثر من ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم.

وأضاف حميدي أن الحكومة نشرت أكثر من 82 ألفا من أفراد الأمن، بالإضافة إلى قوارب إنقاذ وسيارات وطائرات مروحية.

من جهته، ذكر المركز الوطني لإدارة الكوارث أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة نقلوا إلى 467 مأوى موقتا في 7 ولايات.

وسُجلت معظم عمليات الإجلاء في ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية الحدودية مع تايلند، وتعد ولايتا كيلانتان وترنغانو على الساحل الشرقي من شبه الجزيرة الماليزية الأكثر تضررا من هذه الفيضانات المستمرة منذ أيام.

من جانبها، أصدرت إدارة الأرصاد الماليزية تحذيرا من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في 8 ولايات، بينها كيلانتان وترنغانو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية وناشطون مقاطع مصورة لعمليات الإنقاذ والإجلاء، وتظهر المقاطع شوارع ومنازل غمرتها السيول.

وكثيرا ما تجتاح الفيضانات الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية في أثناء فترة الرياح الموسمية بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار، ولكن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تسببت في عمليات إجلاء واسعة للسكان.