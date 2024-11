فعاليات حول العالم لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

أقيمت -اليوم الجمعة- أنشطة تضامنية ومظاهرات في بلدان عديدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور على موقع إكس "إنه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لا تزال محنة لاجئي فلسطين هي أطول أزمة لاجئين في العالم من دون حل".

وأضافت الوكالة أن "غزة شهدت على مدى العام المنصرم أشد قصف يستهدف المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".

It’s the International Day of Solidarity with the Palestinian People.

The plight of the #PalestineRefugees remains the longest unresolved refugee crisis in the world.

In the past year #Gaza has experienced the most intense bombardment of a civilian population since World War… pic.twitter.com/xkDNGP0XS3

— UNRWA (@UNRWA) November 29, 2024