75 شهيدا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا

قال مصدر طبي للجزيرة إن نحو 75 فلسطينيا استشهدوا، معظمهم من النساء والأطفال، في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة أن أكثر من 75 شخصا استشهدوا في المجزرتين، مضيفا أن الدفاع المدني لا يعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأفاد مراسل الجزيرة أن المجزرتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا، مضيفا أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لمكان المجزرتين بسبب منع الاحتلال.

كما قال المراسل إن تفاصيل المجزرتين تكشفت بعد ساعات من وقوعهما لتعمد الاحتلال منع وصول الصحفيين لشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة قالت إن 33 شهيدا، و137 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد ثلاث مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، شيع سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جثامين عدد من الشهداء في مستشفى العودة بالمخيم بعد انتشالهم من مناطق انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي المخيم.

وأفادت مصادر طبية بانتشار جثامين تسعة شهداء من مخيم النصيرات قتلتهم قوات الاحتلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما شيعت من مستشفى ناصر في خان يونس جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلة أمس في منطقة المواصي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم طفلان.