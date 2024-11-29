المعارضة السورية تدخل حلب وتسيطر على كليتين عسكريتين

قالت المعارضة السورية المسلحة إن قواتها سيطرت -اليوم الجمعة- على الكلية العسكرية وكلية المدفعية بحي الزهراء في مدينة حلب، بعد أن سيطرت على ريفها الغربي بالكامل إثر معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها.

وأضافت المعارضة السورية أن قواتها دخلت إلى وسط مدينة حلب وإلى أحيائها الغربية حيث سيطرت على 7 من أحيائها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة أن مقاتليها دخلوا أول أحياء مدينة حلب حيث سيطروا على مركز البحوث العملية في حلب الجديدة.

وأضافت أن الفصائل المشاركة في الهجوم باتت تبعد كيلومترين فقط عن وسط مدينة حلب.

وتشارك في العملية فصائل عدة، بينها هيئة تحرير الشام وأخرى من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة.

ويأتي هذا التطور في اليوم الثالث لمعركة "ردع العدوان" التي أطلقتها المعارضة السورية المسلحة، ردا على ما قالت إنها اعتداءات متصاعدة وحشود للنظام لمهاجمة معاقلها.