9 إصابات بكمين استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة بالضفة

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائيليين في إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حالة 3 منهم خطيرة، وأن منفذ العملية قتل.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك جنودا جرحى من بين مصابي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة، وأن دورية للشرطة تعرضت لإطلاق نار في ذلك الهجوم.

عاجل| مصادر عبرية: جنود جرحى من بين مصابي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل قرب سلفيت بالضفة الغربية. pic.twitter.com/o2aECB93am — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2024

وقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل، حالة 2 منهم خطيرة، في حين أفادت منصات فلسطينية باستشهاد منفذ تلك العملية قرب سلفيت.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار في أرئيل هي كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة، في حين قال جيش الاحتلال إن منفذين اشتركا في عملية إطلاق النار باتجاه الحافلة.

"كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة".. إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 9 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل حالة 3 منهم خطيرة وقتل منفذ العملية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/kRvFKiOUuG — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2024

وقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب.

وأوردت يديعوت أحرونوت أن الجيش يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل "بعد قتل المنفذ الأول".

كما قال رئيس مجلس مستوطنة كدوميم قوله تعليقا على إطلاق النار بأرئيل إن "الوقت مناسب الآن لدخول مدن الضفة بقوة كبيرة وتطهيرها"، حسب قوله.

⬅️من مكان استشــهاد شاب بعد تنفيذه عملية اطلاق نار قرب مستوطنة ارئييل قرب سلفيت وادت لاصابة ٩ مستوطنين ٣ منهم اصابتهم خطيرة pic.twitter.com/MLiWPBgVJI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2024

ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية في مدن الضفة إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.