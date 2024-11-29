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9 إصابات بكمين استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة بالضفة

عملية أرئيل
الجيش الإسرائيلي: بعد عمليات التمشيط تأكد عدم وجود مسلح ثان (مواقع التواصل)
29/11/2024

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائيليين في إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حالة 3 منهم خطيرة، وأن منفذ العملية قتل.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك جنودا جرحى من بين مصابي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة، وأن دورية للشرطة تعرضت لإطلاق نار في ذلك الهجوم.

وقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل، حالة 2 منهم خطيرة، في حين أفادت منصات فلسطينية باستشهاد منفذ تلك العملية قرب سلفيت.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار في أرئيل هي كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة، في حين قال جيش الاحتلال إن منفذين اشتركا في عملية إطلاق النار باتجاه الحافلة.

وقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب.

وأوردت يديعوت أحرونوت أن الجيش يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل "بعد قتل المنفذ الأول".

كما قال رئيس مجلس مستوطنة كدوميم قوله تعليقا على إطلاق النار بأرئيل إن "الوقت مناسب الآن لدخول مدن الضفة بقوة كبيرة وتطهيرها"، حسب قوله.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية في مدن الضفة إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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