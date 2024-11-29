عاجلعاجل,
عاجل | إعلام إسرائيلي: إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل
29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202401:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، في حين تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة اثنين أحدهما بجراح خطيرة.
وقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل حالة 2 منهم خطيرة، مشيرة إلى قتل منفذ العملية.
◾صور ..
باص المستوطنين المستهدف في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" وارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية إلى 5 مستوطنين، وإطلاق النار تجاه المنفذ.. pic.twitter.com/DmvWUKl7H1
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2024
من جهتها، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.
- التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة