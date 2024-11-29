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عاجل | إعلام إسرائيلي: إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل

29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202401:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، في حين تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة اثنين أحدهما بجراح خطيرة.

وقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل حالة 2 منهم خطيرة، مشيرة إلى قتل منفذ العملية.

من جهتها، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

  • التفاصيل بعد قليل..

 

 

 

المصدر : الجزيرة

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