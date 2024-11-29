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عاجل| الأمين العام لحزب الله: الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة

29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202407:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الأمين العام لحزب الله: الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة

الأمين العام لحزب الله: الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر إسرائيل كبيرة جدا

الأمين العام لحزب الله: مئات الآلاف نزحوا من شمال إسرائيل ووصل العدو بسبب صمود المقاومة لانسداد الأفق

المصدر : الجزيرة

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