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عاجل| الأمين العام لحزب الله: الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة
29/11/2024-|آخر تحديث: 29/11/202407:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الأمين العام لحزب الله: الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة
الأمين العام لحزب الله: الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر إسرائيل كبيرة جدا
الأمين العام لحزب الله: مئات الآلاف نزحوا من شمال إسرائيل ووصل العدو بسبب صمود المقاومة لانسداد الأفق
المصدر : الجزيرة