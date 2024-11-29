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تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Chad's President General Mahamat Idriss Deby arrives before a dinner with several heads of state and government and leaders of international organisations at the Elysee Palace, as part of the 19th Francophonie Summit, in Paris, France, October 4, 2024. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo
يتمركز نحو ألف جندي فرنسي في تشاد التي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي منذ عام 2021 (رويترز-أرشيف)
29/11/2024

أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان-نويل بارو لنجامينا.

وقال كلام الله، في بيان نشرته وزارته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنّ "حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية".

ويتمركز نحو ألف جندي فرنسي في تشاد التي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي منذ عام 2021، وهي واحدة من حلفاء فرنسا القليلين في أفريقيا حاليا.

يشار أن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فاي أعلن أيضا في هذا التوقيت أنّ وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية.

وتراجع نفوذ فرنسا بمستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا بعد قيام أنظمة الحكم الجديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بطرد قواتها من أراضيها.

المصدر : وكالات

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