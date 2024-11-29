قالت صحيفة التايمز البريطانية إن بريطانيا وقعت مع العراق اتفاقية مهمة لإعادة المهاجرين غير النظاميين وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الإجرامية.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذه الاتفاقية، التزم العراق بتعزيز تعاونه لاستعادة المهاجرين الذين دخلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضافت أن ذلك يعني إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى العراق بشكل أسرع من خلال التعاون الوثيق بين سلطات البلدين في كل ما يرتبط بتسريع إثبات هوية المعنيين بالأمر.

وقالت إن بريطانيا ستمول مجهودات العراق لتعزيز قدرته على التعامل مع المهاجرين العائدين إلى البلاد، والبرامج التي تساعد على إدماجهم في المجتمع.

سابع أعلى جنسية

وقالت التايمز إن المملكة المتحدة لطالما كافحت لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى العراق، مؤكدة أنهم من بين أعلى الجنسيات الذين يدخلون إلى البلد بشكل غير نظامي.

وأوضحت أن عدد المهاجرين العراقيين شكل هذا العام سابع أكبر جنسية تعبر قناة المانش في قوارب صغيرة للدخول إلى بريطانيا، بما مجموعه 1624 مهاجرا بحلول سبتمبر/أيلول.

وأكدت أن لندن ستمول حملة إعلانية في جميع أنحاء العراق لمواجهة المعلومات المضللة والأساطير التي ينشرها مهربو البشر عبر الإنترنت لتشجيع الناس على دفع آلاف الجنيهات لهم للهجرة إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.