اجتماع وزاري تشاوري في الكويت تحضيرا للقمة الخليجية

عقد في الكويت أمس الخميس اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تحضيرا للدورة الـ45 لقمة المجلس الأعلى لقادة دول المجلس التي تستضيفها العاصمة الكويتية الأحد المقبل.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وأمين عام المجلس جاسم البديوي.

جانب من انعقاد الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 45 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024م، في دولة #الكويت.#المستقبل_خليجي#مجلس_التعاون pic.twitter.com/3zkXb02gex — مجلس التعاون (@GCCSG) November 28, 2024

وأعلن مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن الاجتماع يبحث أيضا مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة.

كما يبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتصلة بالحوار والعلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

دولة #قطر تشارك في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ162 التحضيرية للدورة 45 للمجلس الأعلى لـ #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية #قنا https://t.co/xQUVEiAoBc pic.twitter.com/Wx5Fssetuu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 28, 2024

ويأتي الاجتماع التحضيري، بعد أن استضافت دولة قطر القمة الخليجية الـ44 في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بحثت عددا من الملفات المطروحة على قمة القادة، لا سيما الوضع في قطاع غزة والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.