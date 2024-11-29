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اجتماع وزاري تشاوري في الكويت تحضيرا للقمة الخليجية

الكويت.. اجتماع وزاري تشاوري تحضيرا للقمة الخليجية
رؤساء وفود دول مجلس التعاون في الاجتماع الوزاري بدورته التحضيرية الـ162 (الصحافة الكويتية)
29/11/2024

عقد في الكويت أمس الخميس اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تحضيرا للدورة الـ45 لقمة المجلس الأعلى لقادة دول المجلس التي تستضيفها العاصمة الكويتية الأحد المقبل.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وأمين عام المجلس جاسم البديوي.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن الاجتماع يبحث أيضا مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة.

كما يبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتصلة بالحوار والعلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

 

ويأتي الاجتماع التحضيري، بعد أن استضافت دولة قطر القمة الخليجية الـ44 في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بحثت عددا من الملفات المطروحة على قمة القادة، لا سيما الوضع في قطاع غزة والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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