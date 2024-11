هجوم روسي جديد على منشآت الطاقة الأوكرانية

أصدر الجيش الأوكراني صباح اليوم الخميس إنذارا في عموم البلاد بعد رصد صواريخ باليستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية، بينما أفادت السلطات المحلية في مدينة كراسنودار الروسية بإصابة شخص بجروح جراء هجوم بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن منشآت الطاقة الأوكرانية تتعرض مجددا لضربة قوية من قبل "العدو"، في إشارة إلى روسيا، قائلا إن الهجمات طالت منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

كما أفاد الوزير الأوكراني بانقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ عن مناطق بالبلاد.

من جانبها، قالت بريدجيت برينك، السفيرة الأميركية لدى كييف، إن البنية التحتية لمنشآت الطاقة الأوكرانية تتعرض لهجوم صاروخي روسي واسع.

Thursday morning in Kyiv – our Thanksgiving Day – we awoke to air raid sirens and from the bunker we see the whole country is red from the threat of missiles from Russia as Ukraine’s energy infrastructure is currently under attack. pic.twitter.com/zKaNUdKPqS

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 28, 2024