اشتباكات بقباطية وقوات إسرائيلية تقتحم بلدات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس بلدات عدة بالضفة الغربية، واشتبكت مع مقاومين في بلدة قباطية، في وقت اعتقلت فيه إسرائيل 18 فلسطينيا.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيمها نور شمس، بالإضافة إلى بلدة أم صفا شمالي رام الله وقرية كفر نعمة غربي رام الله.

كذلك اقتحم جيش الاحتلال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة ودهم مقر بلديتها. وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البيرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأفادوا بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى البلدة برفقة جرافات، وسُمعت أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.

وذكرت كتيبة قباطية، التابعة لسرايا القدس، في بيان، أن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، وأمطروها بزخات من الرصاص.

الاعتقالات مستمرة

وفي الضفة أيضا، اعتقل الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا بينهم طفلان وفتاة وأسرى سابقون، خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وطولكرم ونابلس وقلقيلية وجنين (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، وفق بيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن الأسيرتين شهد وأنغام عصافرة من بيت كاحل غربي الخليل بعد عام من الاعتقال.

وفي سياق آخر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم، على مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم بقطف الزيتون في إحدى قرى محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأسفر الاعتداء عن إصابات بصفوفهم وسرقة محصولهم.

يأتي ذلك ضمن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة منذ أشهر بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة، ومن ضمنها القدس الشرقية.