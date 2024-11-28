فيديوهات مؤلمة لعائلات تودع أطفالها في شمال غزة

وثقت مقاطع فيديو جانبا من المعاناة اليومية للفلسطينيين جراء تواصل القصف والمجازر الإسرائيليين بحق المدنيين في شمال قطاع غزة.

ونشرت قناة الجزيرة مباشر مقطع فيديو لجد مكلوم، وهو يودع حفيدته التي استشهدت في غارة إسرائيلية مساء الأربعاء، قائلا "والله ما شبعت منك.. وهبتكم لله يا رب مش خسارة في وجهك الكريم".

والله ما شبعت منك.. وهبتكم لله يا رب مش خسارة في وجهك الكريم.

جد يودع حفيدته في غزة pic.twitter.com/BQDtT8qlAE — حسام شبات (@HossamShabat) November 28, 2024

كما نشر الناشط الفلسطيني محمود أبو سلامة عبر إنستغرام مشهدا مؤثرا لأم فلسطينية مصابة تودع ابنتها بعد استشهادها جراء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا.

وقالت الأم في الفيديو "ماحلاك يما، والله بحبك يما، أنا بحبك كثير متل ما كنتِ تقوليلي يما".

بدورها، نشرت القناة الرسمية للدفاع المدني في غزة فيديو يوثق لحظة انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض مبنى مدرسة التابعين التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.