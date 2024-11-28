عشرات الشهداء في غزة والاحتلال يواصل استهداف المستشفيات

أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 34 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منهم 29 في وسط القطاع وجنوبه.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا و53 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 44 ألفا و330 شهيدا، و104 آلاف و933 مصابا.

وبينما يستمر حصار الاحتلال لشمالي القطاع، قال مراسل الجزيرة إن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل على محيط مستشفى كمال عدوان.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الأهلي المعمداني إثر إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية على فلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باندلاع حريق في مدرسة عوني الحرثاني بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت مسيرات إسرائيلية أطلقت قنابل حارقة على المدرسة للمرة الخامسة في غضون ساعات.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات.

وأفاد المراسل بأن أعمال البحث عن مزيد من الضحايا متواصلة، كما نقل عدد من المصابين إلى مستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى.

استهداف مستشفى

من جانبه، أعلن مستشفى العودة أن 4 أصيبوا بينهم اثنان من الطواقم العاملة في المستشفى جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية أمام قسم الاستقبال والطوارئ الميداني التابع للمستشفى، وطالب المستشفى المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية والطبية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية شقة سكنية في عمارة المجد قرب دوار أبو صرار بالنصيرات دون وقوع إصابات.

وأوضح أن مسيرة من نوع كواد كابتر أطلقت النار بكثافة باتجاه العمارة نفسها.

ووثقت صور خاصة للجزيرة قيام قوات الاحتلال بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر على سيارات إسعاف حاولت الوصول إلى منطقة المفتي بشمال مخيم النصيرات، لانتشال جثامين عدد من الشهداء والمصابين إلى جانب عائلات محاصرة في تلك المنطقة.

وقد فشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المنطقة بعد استهدافها مرات عدة خلال اليوم.

جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مخيم للنازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، ونُقل الشهداء والمصابون إلى المستشفى الأوروبي.

من جهة أخرى، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت تموضعات لجنود وآليات إسرائيلية في محاور التقدم في شمال قطاع غزة بقذائف هاون.