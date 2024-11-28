وسائل إعلام إيرانية: مقتل قائد كبير للحرس الثوري في حلب

ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية اليوم الخميس أن القيادي في الحرس الثوري كيومارس بورهاشمي قُتل في سوريا على يد "إرهابيين" مرتبطين بإسرائيل في مدينة حلب السورية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشنت جماعات معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام أمس الأربعاء هجوما على 12 بلدة وقرية في محافظة حلب التي تسيطر عليها قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وسيطرت فصائل المعارضة السورية على 32 قرية ونقطة في ريف حلب الغربي بشمال سوريا، بما يعادل مساحة حوالي 245 كيلومترا، بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري عقب إعلان إطلاق عملية "ردع العدوان" أمس الأربعاء، التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى.

وتأتي الاشتباكات في ريف حلب بعد أشهر سادها هدوء كانت تتخلله عمليات قصف متفرقة من جانب قوات النظام السوري لمناطق خاصة لسيطرة المعارضة.