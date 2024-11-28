نتنياهو يتوعد بالعودة لحرب شرسة في لبنان

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة لحرب شرسة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقدته إسرائيل مع حزب الله، وقال إن الاتفاق ليس إنهاء للحرب بل هو وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا في حال حدوث خرق.

وقال نتنياهو للقناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه أمر الجيش بالاستعداد لقتال ضار مجددا في لبنان في حال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبر أنه تم إزالة خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل لأن الجيش هدم البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها، على حد قوله.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن نتنياهو يعقد الليلة مشاورات أمنية لبحث مواصلة الحرب على جبهات عدة.

وفي إطار متصل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "حزب الله قبل الاتفاق من منطلق الاضطرار والضعف، وأي تجاوز سنرد عليه بالنار".

وأضاف هاليفي أن "سكان الشمال يريدون تنفيذ الاتفاق بحزم ليستطيعوا العودة، وهذا التزامنا أمامهم".

وتأتي تصريحات نتنياهو وهاليفي بعد أقل من يومين على اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذي بدأ فجر الأربعاء، وسط أنباء عن خروقات إسرائيلية عديدة لشروط وقف إطلاق النار.

وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار مرات عدة يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الجاري، وتضمن ذلك خروقات جوية واستهدافا للأراضي اللبنانية بالأسلحة المختلفة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا للاتفاق، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الجيش الإسرائيلي ووكالة الأنباء اللبنانية.

وأسفرت الخروقات -التي تركزت في جنوب لبنان- عن إصابة 4 أشخاص، بينهم صحفيان، وفق الوكالة اللبنانية، واعتقال 4 آخرين، ادعى الجيش الإسرائيلي أنهم من حزب الله.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بممارسة ضغط على إسرائيل لوقف خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تسببت بسقوط جرحى وأضرار مادية جسيمة، بحسب قوله.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر عن 3 آلاف و961 قتيلا، و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، قُتل 124 إسرائيليا بينهم 79 جنديا، وتعرض أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف سيارة لتدمير كامل في شمال إسرائيل بفعل نيران حزب الله منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق القناة الـ12 وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيليتين.