شهداء بغارات على وسط وجنوب غزة و"فرص الحياة تتضاءل" في الشمال

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نداء جديدا لإغاثة المحاصرين في شمال القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي لليوم الـ56.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 11 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبثت منصات فلسطينية مشاهد لما وصفتها بالمجزرة المروعة شمالي مخيم النصيرات، وقالت إن طيران الاحتلال استهدف تجمعا من الأهالي أمام منزل عائلة سالم.

المشهد الصباحي المتكرر منذ أكثر من عام… عائلات ثكلى بفقد أقاربهم الشــهداء جراء القصف المكثف على وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/kFhKJnqPWe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2024

استهداف مركز مساعدات

كما أصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع الطعام على النازحين في مخيم النصيرات، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وفي جنوب القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

في غضون ذلك، شدد جيش الاحتلال حصاره واستهدافه لشمال القطاع، فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقواته في محاور التوغل.

وأفاد مراسل الجزير بسقوط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في جباليا البلد شمالي القطاع.

وذكر المراسل أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في جباليا.

الأونروا تحذّر

وفي تلك الأثناء، قالت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة إن "ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لنحو 65 إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا في شمال القطاع".

وأفادت الوكالة بأن إسرائيل رفضت 82 محاولة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى الشمال المحاصر، وعرقلت 9 محاولات أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية عسكرية واسعة شمالي القطاع، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني ودمار كبير، خاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وخلال هذه العملية المستمرة، تعرض جيش الاحتلال لهجمات من المقاومة الفلسطينية أوقعت ما لا يقل عن 30 قتيلا من جنوده.