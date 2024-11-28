استهداف سيارة جنوبي لبنان وقصف بالدبابات في ثاني أيام وقف القتال

أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 أشخاص في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة مركبا الحدودية جنوبي لبنان، وذلك في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، كما رصدت الوكالة الوطنية للإعلام إطلاق دبابات إسرائيلية قذائف على مواقع عدة بجنوب البلاد.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد وصول من وصفهم بالمشتبه بهم -وبعضهم بسيارات- إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، حسب قوله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن استهداف السيارة في بلدة مركبا "كان يهدف لإبعادها عن المنطقة المحظورة وليس قتل من فيها".

في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين في لبنان أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا اليوم الخميس بعد 24 ساعة من سريان وقف إطلاق النار الذي يحظر "العمليات العسكرية الهجومية".

وقال أحد المصدرين إن شخصين أصيبا جراء هذا القصف الإسرائيلي.

ما أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟ pic.twitter.com/UlTAtMsK9Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 28, 2024

وكذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بإصابة شخصين جراء القصف الإسرائيلي على ساحة بلدة مركبا.

كما ذكرت الوكالة أن دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا أطلقت قذيفة على بلدة الوزاني في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية بلدتي الطيبة والخيام وسهل مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي لبنان.