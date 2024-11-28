إصابة مراسل الجزيرة مباشر خلال تغطية الأحداث بمخيم النصيرات وسط غزة

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بإصابة مراسل قناة الجزيرة مباشر طلال العروقي، اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن المسيّرات الإسرائيلية قصفت تجمعا لمواطنين فلسطينيين في مخيم النصيرات، وإن الاحتلال يكثف منذ الصباح استهداف المخيم مما أوقع شهداء.

وتحدث مراسل الجزيرة مباشر المصاب، طلال العروقي عن خطورة الأوضاع في المخيم، عقب إصابته أثناء تغطيته للعدوان الإسرائيلي هناك.

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وأضاف الصحفي وهو يمسك يده المصابة "كل ما يتحرك هناك مستهدف، والأمور صعبة جدا في شمال النصيرات".

وبيّن مراسل الجزيرة أن الاحتلال يكثف منذ الصباح استهداف مخيم النصيرات، مما أدى إلى سقوط شهداء. ووثق صحفي فلسطيني إطلاق طائرة كواد كابتر النار بكثافة خلال وجود المواطنين قرب مستشفى العودة بالنصيرات، صباح اليوم.