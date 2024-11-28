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عاجل | سرايا القدس-كتيبة طولكرم: مقاتلونا أطلقوا النار على قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس

28/11/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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