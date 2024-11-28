عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية

القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية

القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمن بندا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران

القناة 12 عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة: أدخلنا واشنطن فعليا إلى لبنان كمسؤول رئيسي وهذا إنجاز كبير

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة أخرى تناولت مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها رئيسة آلية الرقابة في لبنان