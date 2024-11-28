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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية
28/11/2024-|آخر تحديث: 28/11/202401:16 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية
القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمن بندا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران
القناة 12 عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة: أدخلنا واشنطن فعليا إلى لبنان كمسؤول رئيسي وهذا إنجاز كبير
القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة أخرى تناولت مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها رئيسة آلية الرقابة في لبنان
المصدر : الجزيرة