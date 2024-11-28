شرطة نيويورك تلقي القبض على محتجين داعمين للفلسطينيين

ألقت شرطة نيويورك القبض على مجموعة من المحتجين الداعمين للفلسطينيين قاطعوا لفترة وجيزة احتفالا نظمته شركة ميسيز، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الشكر وحاولوا سد طريق سير الاحتفال.

وقالت شرطة نيويورك، في بيان، إنها احتجزت المتظاهرين بدون وقوع حوادث، وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن عدد المعتقلين غير معروف، ولم توجّه إليهم تهم بعد.

وأظهرت صور رويترز صفا من نحو 20 متظاهرا يجلسون في الشارع تحت المطر المستمر، في حين رفع آخرون خلفهم لافتة كُتب عليها "لا تحتفلوا بالإبادة الجماعية"، وافرضوا "حظر أسلحة الآن".

وذكر شاهد من رويترز أن الشرطة نصحت المتظاهرين في البداية بمغادرة المكان قبل أن تتدخل، ثم وصل فريق من أفراد الشرطة على دراجات هوائية، واشتبكوا مع المتظاهرين واقتادوهم بعيدا.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك الجديدة جيسيكا تيش، التي أدت اليمين يوم الاثنين، لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية قبل الاحتفال إن الشرطة لا تتوقع خروج متظاهرين لكنها مستعدة لهم.

وأضافت "لدينا الكثير من الموارد هناك، لدينا موارد يمكنك رؤيتها وموارد لا يمكنك رؤيتها، لدينا كلابنا وطائراتنا المسيرة، لدينا مجموعة كاملة هناك لتأمين الاحتفال".

وخرج المتظاهرون احتجاجا على استمرار الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيتها 44 ألفا و330 شهيدا، بالإضافة إلى 104 آلاف و933 مصابا، مع انتشار الجوع وتوجيه اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.