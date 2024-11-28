قائد الحرس الإيراني: وقف إطلاق النار بلبنان هزيمة لإسرائيل وأميركا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الخميس إن حزب الله فرض شروطه على إسرائيل، وإن "وقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل وأميركا"، على حد وصفه.

وأوضح سلامي أن "قصف تل أبيب وحيفا بوصفهما القطبين السياسي والاقتصادي لإسرائيل أنهى الحرب".

وأضاف أن الولايات المتحدة وفرنسا توسطتا لإنقاذ إسرائيل من السقوط، على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل هُزمت وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا "فستتجه نحو الزوال".

وقال سلامي إن إسرائيل تصورت أنها ستقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى.

وفي السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الشعب اللبناني الآن بأمان ويعيش هذه الليالي بسلام بفضل المقاومة، وأضاف قاليباف أنّ "الشعب والمقاومة اللبنانية الآن مرفوعا الرأس أمام العدوان الإسرائيلي".

وبدأ فجر أمس الأربعاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي أنهى قصفا متبادلا بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.