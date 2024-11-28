سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير آليات إسرائيلية بقباطية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من تفجير مقاتليها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك مع جنوده في بلدة قباطية بجنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتضمنت المشاهد تفجير جيب عسكري (عربة) بعبوة ناسفة ببلدة قباطية وإصابته بصورة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وأظهرت اللقطات أيضا تفجير 3 جيبات إسرائيلية في محور "مثلث الشهداء" جنوبي جنين، والاشتباك بأعيرة نارية مع جنود الاحتلال.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، بلدة قباطية ضمن سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيميها.

وذكرت كتيبة قباطية التابعة لسرايا القدس -في بيان- أن مقاتليها "يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، ويمطرونها بزخات من الرصاص".

وتبث سرايا القدس في الضفة الغربية بين فترة وأخرى مشاهد توثق عملياتها ضد جيش الاحتلال وآلياته في مدن الضفة ومخيماتها، كان آخرها -قبل 3 أيام- مشاهد تفجير آليات وجرافات عسكرية بعبوات ناسفة في طوباس ونابلس وجنين.

وأطلقت إسرائيل في أواخر أغسطس/آب الماضي عملية عسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها، وصفت بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

وسمت إسرائيل عمليتها العسكرية في شمال الضفة "مخيمات صيفية"، في حين أطلقت عليها سرايا القدس اسم "رعب المخيمات".