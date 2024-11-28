بوتين: سنستخدم أسلحتنا كلها إذا حصلت أوكرانيا على النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن بلاده ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لديها في مواجهة أوكرانيا إذا حصلت كييف على سلاح نووي.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في كازاخستان: "إذا أصبحت الدولة التي نخوض معها حربا الآن قوة نووية، ماذا سنفعل؟ في هذه الحالة، سنستخدم كل، وأريد التشديد على هذا، بالتحديد كل وسائل التدمير المتاحة لروسيا. كل شيء، لن نسمح بذلك. سنراقب تحركاتهم كلها".

وأضاف: "إذا نقل أحدهم شيئا ما بصورة رسمية، فسيعني ذلك انتهاك كل التعهدات التي قطعوها بعدم نشر الأسلحة النووية".

وتابع أن أوكرانيا يستحيل عليها عمليا إنتاج سلاح نووي، لكنها ربما تستطيع تصنيع نوع ما من "القنابل القذرة"، وهي قنابل تقليدية محاطة بمواد مشعة من أجل نشر التلوث النووي. وحذر بوتين من أن روسيا سترد بشكل مناسب في تلك الحالة.

وقال بوتين أيضا إن روسيا عانت من أضرار طفيفة فقط جراء هجمات أوكرانية على أراضيها باستخدام صواريخ أتاكمز طويلة المدى أميركية الصنع.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن بعض المسؤولين الغربيين -من دون أن تذكرهم بالاسم- أشاروا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يمنح أوكرانيا أسلحة نووية قبل تركه الرئاسة.

تهديد بـ"أوريشنيك"

وفي تهديد آخر، أعلن بوتين أن موسكو قد تضرب العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخها الجديد "أوريشنيك" فرط الصوتي.

وجاء تهديد بوتين بعد أسبوع من استخدام هذا السلاح التجريبي للمرة الأولى على مدينة دنيبرو الأوكرانية، في تصعيد كبير للحرب المستمرة منذ حوالي 3 سنوات.

وقال بوتين: "لا نستبعد استخدام أوريشنيك ضد المنشآت العسكرية ومنشآت الصناعة العسكرية أو مراكز صناعة القرار، بما في ذلك في كييف".

وأضاف أن "السلطات في كييف تواصل اليوم محاولاتها لضرب منشآتنا الحيوية، بما في ذلك في سان بطرسبرغ وموسكو".

ويمكن لصاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى أن يحلّق بسرعة 10 ماخات؛ أي 3 كيلومترات في الثانية، وفقا لموسكو.

وأشار بوتين إلى أن السلاح يملك قوة تدميرية مساوية لتلك التي يملكها نيزك. وأوضح أنه يمكن مقارنة السلاح في القوة "بضربة نووية" عند استخدامه عدة مرات في وقت واحد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه غير مجهز حاليا للاستعمال النووي.