الحوثي يتعهد بمواصلة الهجمات ضد إسرائيل نصرة لغزة

جدد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، التأكيد على استمرار العمليات العسكرية "بالصواريخ والمسيّرات" ضد إسرائيل، مهددا بتصعيد الهجمات، وذلك عقب يوم من بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال الحوثي، في كلمة بثتها قناة "المسيرة"، إن العمليات ضد إسرائيل ستستمر نصرة للشعب الفلسطيني، داعيا الجيش والشعب إلى بذل الجهود لتحقيق ضربات "أقوى وأكبر" ضد إسرائيل.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، عن غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية باجل بمحافظة الحديدة، في أول عملية من هذا النوع منذ توقف القصف لنحو نصف شهر. وأشارت الجماعة إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على استهدافها للسفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن غارات على اليمن في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، كرد فعل على هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، نصرة لأهالي قطاع غزة.

ويمثل استمرار الحوثيين في استهداف إسرائيل والتصعيد ضد القوى الغربية جزءا من إستراتيجية "محور المقاومة" المدعوم من إيران، والذي يهدف إلى الضغط على إسرائيل وحلفائها في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما هاجموا سفن شحن مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن، مما تسبب بتعطيل كبير في هذا الممر التجاري.