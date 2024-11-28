الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر مسيرة من مصر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه أحبط الأربعاء محاولة تهريب بنادق وكميات كبيرة من الذخائر عبر طائرة مسيرة قادمة من جهة مصر.

وكانت إسرائيل قد قالت إنها أسقطت أيضا في واقعتين منفصلتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طائرتين مسيرتين كانتا تهرّبان أسلحة من الأراضي المصرية وذلك مع استمرار العدوان الذي تشنه على قطاع غزة منذ 13 شهرا.

وأفادت رويترز أن السلطات المصرية لم ترد بعد على طلب للتعقيب على حادثة الأمس.