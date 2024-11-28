ألمانيا ستعيد نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا

اقترحت الحكومة الألمانية -اليوم الخميس- على حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشر وحدات من نظام باتريوت للدفاع الجوي في بولندا للمساعدة في حماية خطوط إمداد الأسلحة إلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وتشمل الخطة -بحسب بيان وزارة الدفاع الألمانية- نشر جنود وأنظمة أسلحة بصفة مؤقتة في منطقة رزيسزو في جنوب شرق بولندا، حيث ستبدأ التحضيرات والاستطلاعات خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في البيان "سنقوم بالتالي بحماية نقطة لوجستية في بولندا ذات أهمية كبيرة لتسليم المعدات إلى أوكرانيا".

ويمكن نشر وحدات باتريوت لمدة تصل إلى 6 أشهر في بولندا، برفقة فرقة من الجنود الألمان، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت ألمانيا أن التفاصيل الدقيقة لعملية النقل "يتم تنسيقها حاليا مع بولندا وحلفاء آخرين وحلف شمال الأطلسي في بروكسل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موقع نشر الوحدات.

وكانت ألمانيا قد نشرت بالفعل 320 جنديا إلى جانب 3 وحدات من منظومة باتريوت في بولندا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023. وتتمركز تلك القوات في بلدة تقع على بعد نحو 33 كيلومترا من الحدود الأوكرانية من أجل حماية هذه البلدة وتأمين خط السكك الحديدية الذي يربط بولندا بأوكرانيا.

وفي حين أن برلين هي المزود الأكبر للمساعدات العسكرية لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، فإن قدرات الجيش الألماني تتعرض لضغوط بسبب نقص الاستثمار لسنوات.

وكان المستشار أولاف شولتس قد قرر تعزيز قوة الجيش الألماني بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، لكنها مهمة طويلة الأجل ولا تزال تواجه قيودا مالية ولوجستية.

وترفض حكومة شولتس تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على عكس حلفاء آخرين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.