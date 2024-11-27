وفد مصري يتوجه لإسرائيل وهوكشتاين يرى التوصل لاتفاق بغزة ممكنا

نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين، اليوم الأربعاء، أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فيما قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إن التوصل إلى صفقة مع حركة حماس أمر ممكن، وذلك في أعقاب دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

ونقلت شبكة "إم إس إن بي سي" عن هوكشتاين قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه "إذا أرادت حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن".

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن الرئيس بايدن قد يكون في فترة انتقالية ولكنه "سيعمل حتى النهاية" لإعادة الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال بايدن إن إدارته ستبذل في الأيام المقبلة جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف "نعمل للتوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس في السلطة".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لـ"سي إن إن" اليوم، إن بايدن اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجوب بذل جهود جديدة للتوصل إلى صفقة في غزة.

وأوضح سوليفان أن الرئيس بايدن يعمل من خلال إشراك مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر لإحياء جهود التوصل لصفقة في قطاع غزة وأن التركيز ينصبّ حاليا في هذا الاتجاه.

من جهته، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن المنظمة الدولية على تواصل مع كافة الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح حق أن الأمم المتحدة على علم بالمفاوضات، وأن التواصل مع الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر مستمر، مشيرا إلى أنهم يدعمون أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيز التنفيذ فجر اليوم، على أمل أن يضع حدا لقتال استمر أكثر من عام ويمهد لاتفاق مماثل ينهي الحرب على غزة.