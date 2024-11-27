مفقودون بفيضانات في سريلانكا وعاصفة بقوة إعصار تهدد الهند

هطلت أمطار غزيرة اليوم الأربعاء جنوب الهند حيث تستعد المناطق الساحلية لعاصفة بقوة إعصار، بينما تبحث فرق الإنقاذ في سريلانكا المجاورة عن 8 أشخاص فقدوا جراء الفيضانات.

وتبحث فرق الإنقاذ بشرق سريلانكا الذي شهد أمطارا غزيرة منذ الثلاثاء، عن 6 أطفال ورجلين جرفتهم الفيضانات المفاجئة.

وقال مركز إدارة الكوارث السريلانكي إن امرأة لقيت حتفها عندما طمرها انهيار طيني.

وفي الهند، قال مسؤولو الرصد الجوي إن المنخفض العميق فوق جنوب غرب خليج البنغال من المرجح أن يتحول إلى "عاصفة بشدة الإعصار" بين عشية وضحاها من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس.

لكن يتوقع أن تكون حركة العاصفة بطيئة وأن تدور حول الساحل الشرقي لسريلانكا. ويشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن قوة الرياح المصاحبة للعاصفة ستتراجع مع اقترابها من شاطئ الهند.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم تحذيرا من هطول أمطار "غزيرة جدا" في أجزاء من ولاية تاميل نادو الجنوبية.

وطُلب من الصيادين العودة إلى الساحل على الفور، فيما دعا إم كيه ستالين، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، الناس إلى أخذ الحيطة والحذر عند خروجهم.

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية المميتة التي تسببها الأمطار الغزيرة تتكرر في جميع أنحاء جنوب آسيا، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد من تواترها وشدتها.