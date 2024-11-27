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مسيّرات غامضة فوق قواعد جوية أميركية في بريطانيا

A picture shows the signage at the entrance to British Royal Air Force base RAF Lakenheath, which hosts the near the 48th Fighter Wing of the US Air Force, near the village of Lakenheath in eastern England on June 16, 2020. A US fighter jet on a training mission from RAF Lakenheath crashed in the North Sea on Monday. (Photo by CHRIS RADBURN / AFP)
قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث التي تؤوي قوات أميركية (الفرنسية)
27/11/2024-|آخر تحديث: 27/11/202406:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال متحدث باسم سلاح الجو الأميركي إن طائرات مسيرة مجهولة الهوية لا تزال تُرصد فوق قواعد أميركية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن قاعدة رابعة كانت مستهدفة أيضا في عمليات التوغل بالمجال الجوي التي استمرت أسبوعا.

وأضاف المتحدث باسم سلاح الجو الأميركي في أوروبا أنه منذ رصد أول طائرة مسيرة صغيرة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، زاد عدد المسيرات وكانت بأحجام وأشكال مختلفة.

وأوضح المتحدث أن الطائرات المسيرة شوهدت أيضا فوق قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد في غرب إنجلترا، إضافة إلى رصدها فوق 3 قواعد في شرق إنجلترا، هي قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث وميلدنهول وفيلتويل.

ولم تؤثر الطائرات المسيّرة حتى الآن على القواعد التي تستأجرها القوات الجوية الأميركية من بريطانيا.

وقال المتحدث "تواصل وحداتنا مراقبة المجال الجوي وتعمل مع سلطات الدولة المضيفة وشركاء المهمة لضمان سلامة أفراد القاعدة والمرافق والأصول".

وأضاف "لا نناقش إجراءات حماية القوات، لكننا نحتفظ بالحق في حماية منشآتنا".

يشار إلى أن لندن كانت قد أعلنت أنها تقدم الدعم للقوات الجوية الأميركية، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 60 عسكريا تم نشرهم للمساعدة في التحقيق بالقضية.

المصدر : رويترز

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