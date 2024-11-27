مجازر جديدة بغزة والاحتلال يشدد الحصار شمال القطاع

كثّف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف شمالي قطاع غزة مما أسفر عن مجازر جديدة بحق المدنيين، كما شدد الحصار على من تبقى من السكان ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمنكوبين.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وسقط معظم الضحايا في المناطق الشمالية.

واستهدفت الغارات أساسا جباليا وبيت لاهيا ورافقها قصف مدفعي.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال قصفت منازل في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا مما أسفر عن شهداء ومصابين.

كما استشهد شخصان في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في تل الزعتر بمخيم جباليا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تكثف عملياتها العسكرية في مناطق جباليا وبيت لاهيا.

وتصاعد القصف بينما تُحكم قوات الاحتلال حصارها على المناطق الشمالية لقطاع غزة لليوم الـ55.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية عسكرية واسعة شمالي القطاع، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني ودمار كبير، خاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وخلال هذه العملية المستمرة، تعرض جيش الاحتلال لهجمات من المقاومة الفلسطينية أوقعت ما لا يقل عن 30 قتيلا من جنوده.

طرد النازحين

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تجبر نازحين في مدرسة عوني الحرثاني بمشروع بيت لاهيا على مغادرتها تحت التهديد.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف للمنازل والمباني السكنية في مخيم جباليا، وذلك إمعانا بالإبادة والتطهير العرقي المستمر بمحافظة الشمال منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أظهرت صور خاصة للجزيرة تعرُّض محيط مدرسة بمشروع بيت لاهيا إلى إطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدرسة والمنازل المحيطة بها.

كما أظهرت الصور سحبا سوداء غطت سماء المنطقة جراء غارات إسرائيلية عنيفة تعرضت لها المنطقة، وخلّفت هذه الغارات دمارا واسعا طال منازل الفلسطينيين هناك.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدرسة التي تؤوي نازحين وأحرقت جزءا منها فيما اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأمرت تحت تهديد السلاح النساء والأطفال بالنزوح قسرا من المنطقة.

وبالتوازي مع القصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل، تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من العمل في تلك المناطق، ولا سيما بعد فصل مدينة غزة عن شمال القطاع بشكل كامل.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ينفذ ما يعرف بخطة الجنرالات القاضية بتفريغ شمالي قطاع غزة من سكانه.

مراسل الجزيرة أنس الشريف يوثق مقطع #ڤيديو لمحاولات انتشال طفلة من تحت أنقاض مدرسة التابعين التي قصفها الاحتلال بمدينة غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nkivKaYtm3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 27, 2024

قصف مدرسة

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين -بينهم نساء وأطفال- اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقال المراسل إن الأهالي انتشلوا الشهداء والعالقين عبر وسائل بدائية بعد تعذر وصول سيارات الدفاع المدني لمكان الاستهداف بسبب نفاد الوقود لديها.

ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الجيش الإسرائيلي عشرات المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين مما أسفر عن استشهاد المئات.

وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيَين اثنين في قصف إسرائيلي على منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أسفر قصف إسرائيلي على منطقة جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس عن شهداء ومصابين.

وفي رفح القريبة، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية غربي المدينة.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و134 جريحا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و282 شهيدا، و104 آلاف و880 مصابا.