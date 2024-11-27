6 قتلى و12 جريحا في قصف إسرائيلي للمعابر بين سوريا ولبنان

شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم عسكريان، وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر عسكري إن الهجوم وقع في الساعة 00:05 بعد منتصف الليل من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا معبري العريضة والدبوسية في ريف حمص الغربي. وأوضح أن الضحايا بينهم عاملان في الهلال الأحمر السوري، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

من جانبه، أكد وزير النقل اللبناني علي حمية أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الضربات الإسرائيلية المعابر الشمالية للبنان مع سوريا. وذكر أن الغارات السابقة على المعابر الشرقية قد أدت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى سوريا.

وجاءت الغارات قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فجر الأربعاء، والذي أنهى الحرب المستمرة لأكثر من شهر ونصف شهر. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن قصف منشأة أسلحة في سوريا، ردا على استهداف قواتها.

وتواصل إسرائيل استهداف مواقع في سوريا منذ 2011، بدعوى ضرب مصالح مرتبطة بإيران وحزب الله. وتزامن التصعيد الأخير مع الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.