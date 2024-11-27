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قطر: نأمل أن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لاتفاق مماثل بغزة

People gather as cars drive past rubble from damaged buildings in Beirut's southern suburbs, after a ceasefire between Israel and Iran-backed group Hezbollah took effect at 0200 GMT on Wednesday after U.S. President Joe Biden said both sides accepted an agreement brokered by the United States and France, in Lebanon, November 27, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir TPX IMAGES OF THE DAY
اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أنهى نحو 14 شهرا من المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله (رويترز)
27/11/2024

رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأعربت عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.

وجددت الخارجية القطرية "موقف الدوحة الثابت تجاه لبنان، ووحدة وسلامة أراضيه، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".

كما عبر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش)، لينهي المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان تدريجيا على مدى 60 يوما، بينما سيسيطر الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان ألا يرمم حزب الله بنيته التحتية هناك.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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