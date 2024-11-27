قطر: نأمل أن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لاتفاق مماثل بغزة

رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأعربت عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.

وجددت الخارجية القطرية "موقف الدوحة الثابت تجاه لبنان، ووحدة وسلامة أراضيه، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".

كما عبر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.

بيان| قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/efTQtwkMcG — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 27, 2024

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش)، لينهي المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان تدريجيا على مدى 60 يوما، بينما سيسيطر الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان ألا يرمم حزب الله بنيته التحتية هناك.