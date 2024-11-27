الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق لبنانيين في الجنوب

قال مراسل الجزيرة إن قوات إسرائيلية أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق مواطنين لبنانيين يحاولون العودة إلى منازلهم في بلدة الخيام جنوبي لبنان، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية في الهواء بعد رصد عدد من المركبات تتجه نحو مناطق لبنانية محظورة، حسب وصفه.

وفي وقت سابق، قال موقع والا الإسرائيلي إن عناصر من حزب الله وصلوا إلى كفر كلا قرب الحدود مع المطلة، وإن الجيش الإسرائيلي أطلق أعيرة تحذيرية وأبعدهم.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الوزير يسرائيل كاتس أوعز إلى الجيش بالتحرك فورا "ضد كل من يعرض قواتنا في جنوب لبنان للخطر".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير أمر القوات باعتقال أي عنصر من حزب الله يقترب من "المناطق المحظورة".

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس شلومي الاستيطاني في الجليل الغربي إن ما تلقاه المجلس من معلومات رسمية يدل على أن "الجولة القادمة مع حزب الله على الأبواب".

وأضاف أنه "لا توجد خطة حتى الآن لعودة السكان أو تعويضهم".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) لينهي المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع سريان وقف إطلاق النار، بدأ عدد كبير من اللبنانيين يعودون بالسيارات إلى مناطقهم بالجنوب.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان تدريجيا على مدى 60 يوما، بينما سيسيطر الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان ألا يرمم حزب الله بنيته التحتية هناك.

من جهته، قال الجيش اللبناني إنه يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشاره في جنوب البلاد وفق تكليف الحكومة اللبنانية.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم في تصريحات للجزيرة إن الجيش اللبناني سيزيد عدد قواته في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري.