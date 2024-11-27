غارات إسرائيلية على معبرين حدوديين بين سوريا ولبنان

استهدفت غارات إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء معبرين حدوديين بين سوريا ولبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بعيد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأفادت سانا عن أن ما وصفته بعدوان إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان، بعد غارات مماثلة استهدفت عدة معابر حدودية بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

ولاحقا قال التلفزيون السوري الرسمي إن قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان.

وجاءت الغارات الإسرائيلية الجديدة على المعبرين الحدوديين بعد ساعات من غارات استهدفت قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي، وفق السلطات السورية التي قالت إنها تحقق في الهجوم.

وكانت وكالة سانا أفادت الاثنين، نقلا عن مصدر عسكري، بإصابة مدنيَّين اثنين ووقوع خسائر مادية جراء "عدوان إسرائيلي" على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، في حين قال إعلام إسرائيلي إن سلاح الجو قصف أهدافا في سوريا.

ومنذ مطلع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان، كما كررت استهدافها لمبان سكنية في عدد من المناطق، بينها دمشق وحمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.