بري: نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أراضيهم حتى لو كانت ركاما، وقال في كلمة متلفزة إن البلاد تطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه. وطالب بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد بري أن لبنان تمكن من إحباط "مفاعيل العدوان الإسرائيلي". وناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة، وأشار في هذا السياق إلى أن لبنان "في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني".

واعتبر أن هذه اللحظة امتحان لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم لإنقاذ بلادهم وحماية مؤسساتها الدستورية.