البنتاغون: نفذنا ضربة لمليشيا متحالفة مع إيران في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) فجر اليوم الأربعاء تنفيذ ضربة استهدفت منشأة تخزين أسلحة لما وصفتها بمليشيا متحالفة مع إيران في سوريا.

وقالت القيادة التابعة للجيش في بيان أن الضربة رد على هجوم شنته المليشيا على القوات الأميركية في سوريا أمس، دون تفاصيل إضافية عن ذلك الهجوم.

وأشار البيان إلى أن التقييمات التي جرت حتى الآن لا تشير إلى سقوط ضحايا بين المدنيين بنتيجة الضربة الأميركية، وأن تقدير الأضرار العسكرية لا يزال مستمرا.

وأضافت أنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.

ونفذت القوات الأميركية قبل أسبوعين ضربات مماثلة ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في عام 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ شن إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، تستهدف مجموعات موالية لإيران على نحو متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا ردا على دعم واشنطن لتل أبيب.

بدورها تنفذ الولايات المتحدة ضربات بين الحين والآخر ضد أهداف على صلة بإيران في كل من العراق وسوريا، حيث ضربت في فبراير/شباط الماضي أكثر من 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما شنت في الشهر نفسه، هجوما ضخما على مواقع المليشيات المدعومة من إيران في سوريا ردا على هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأميركية.