سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال جنوب رفح

عرضت سرايا القدس– الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مقطع فيديو تضمن مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.

وظهر أحد المقاتلين في مقطع الفيديو وهو يتلو الآية الكريمة من سورة التوبة: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين"، ثم قال "إن الصراع بيننا وبين اليهود هو صراع الحق والباطل.. إنهم لا يقاتلوننا إلّا لديننا"، واستشهد بقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا".

ودعا هذا المقاتل في سرايا القدس إلى الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وتضمنت المشاهد عملية إطلاق صواريخ الهاون باتجاه جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة رفح.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة في استهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

ومن جهته، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين وقصف منازلهم ومدارسهم، ووفق مراسل الجزيرة، فقد نسف الاحتلال مباني سكنية في منطقة الجنينة شرقي مدينة رفح.