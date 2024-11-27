بايدن يؤكد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وماكرون وميقاتي يرحبان

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، واصفا ذلك بأنه "نبأ سار".

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق، إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء في الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

كما قال بايدن في بيان مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيهيئ الظروف اللازمة لعودة الهدوء في البلاد.

وقال بايدن وماكرون في البيان المشترك "إن الإعلان اليوم سيوقف القتال في لبنان ويحمي إسرائيل من تهديد حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى العاملة من لبنان".

وأضافا أن من شأن هذا الاتفاق أن "يوفر الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في البلدين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق".

وأشار الرئيسان أن باريس وواشنطن ستعملان على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار تنفيذا تاما.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الثلاثاء أنه مستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسيرد بقوة على أي انتهاك من جماعة حزب الله.

ميقاتي يرحب

من جانبه، ذكر مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان أن ميقاتي رحب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي بالاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن لإنهاء الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل.

واعتبر ميقاتي في بيان آخر أن الإعلان عن وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل هو "خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان".

وقال إن "هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو يعتبر خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قراهم ومدنهم".

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية "تأكيد التزام حكومته بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

وفي أول رد فعل من قبل حزب الله على الإعلان الإسرائيلي بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار، قال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي للحزب -في لقاء مع الجزيرة- "نشكك بالتزام نتنياهو ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق".

وأضاف "يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة (اللبنانية) الأربعاء".

بنود الاتفاق

وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن حزب الله وكل التنظيمات المسلحة بلبنان سيتوقفون، بموجب الاتفاق، عن مهاجمة إسرائيل في البداية.

وفي مقابل ذلك تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان جوا وبرا وبحرا.

وأضافت القناة أن الاتفاق ينص على أن قوات الأمن والجيش اللبنانية هما الوحيدان اللذان يسمح لهما بحمل السلاح جنوبي لبنان.

كما ينص الاتفاق على أن عمليات استيراد السلاح وصناعته وكل ما يتعلق به سيكون في إطار سيطرة حكومة لبنان.

وحسب القناة يؤكد لبنان وإسرائيل، بموجب الاتفاق، أهمية قرار مجلس الأمن 1701.

يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق عدوانها على لبنان، الذي بدأ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليشمل معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن نحو 3800 قتيل وأكثر من 15 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وفق بيانات لبنانية رسمية.