بالهتافات وعلامة النصر.. مشاهد من عودة اللبنانيين إلى الجنوب والبقاع

بدأ نازحون لبنانيون بالعودة إلى مناطقهم في جنوب البلاد، وفي البقاع شرقا، وسط أجواء من الفرحة والارتياح، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

وأظهرت مشاهد من مدينة صور جنوبي البلاد، قوافل من السيارات تصل إلى المدينة وهي تقلّ عائلات مع أمتعتها. ورفع العائدون أعلام لبنان وحزب الله وحركة أمل كما لوّحوا بعلامة النصر.

"الحياة بدأت تدب بها مجددا".. ما المشهد بمدينة #صور بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في #لبنان؟ مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم يرصد التطورات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/g3kWVbtRnu — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 27, 2024

وتابع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم عودة اللبنانيين إلى صور، وقال إن الحياة بدأت تدب مجددا في المدينة رغم حجم الدمار الذي يتكشف مع وقف إطلاق النار.

كما رصدت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار جانبا من عودة النازحين إلى مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وعلى مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، احتشد جموع من اللبنانيين وهم يرفعون رايات حزب الله الصفراء، ويرددون هتافات تؤيد المقاومة.

وخلال الاحتفالات، رفع بعض المشاركين البنادق، وحملوا صور الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، والقيادي هاشم صفي الدين اللذين اغتالتهما إسرائيل.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الأشغال اللبناني علي حمية بدء العمل لترميم وفتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه، بسبب الغارات الإسرائيلية التي عمدت لفصل لبنان عن سوريا بريا من خلال استهداف جميع المعابر الحدودية.

وأضاف أن الوزارة بدأت في فحص المعابر الحدودية البرية في شمال البلاد لتقييم أوضاع الجسور التي أصبحت خارج الخدمة.