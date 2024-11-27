انطلاق حراك دولي وإقليمي لوقف الحرب في غزة

بدأت الولايات المتحدة وقوى فاعلة في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، العمل على التوصل لوقف الحرب في قطاع غزة، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم الأربعاء، مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وفي مقابلة مع قناة "إم.إس.إن.بي.سي"، قال سوليفان إن "الرئيس بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة".

وكان بايدن تعهّد في وقت سابق بالعمل خلال الأيام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال بايدن "سنعمل على إطلاق سراح "الرهائن" من غزة وإنهاء الحرب من دون وجود حماس في السلطة".

وفي القاهرة قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "وبحثا الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت أن الجانبين شددا على الأهمية البالغة لتمكين ودعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية للحفاظ على أمن وسيادة لبنان.

وفي وقت سابق، أعربت قطر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت إنها تأمل في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

التوجه لتركيا

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وعبّر عن ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في لبنان.

وقال أردوغان لنواب من حزبه العدالة والتنمية الحاكم "نعلن أننا، بوصفنا تركيا، مستعدون لتقديم أي مساهمة لإنهاء المذبحة في غزة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل طلبت من تركيا أن تتدخل في الوساطة مع حماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقد انتقدت القناة الـ12 الإسرائيلية طلب إسرائيل من تركيا التوسط لدى حماس.

وقالت القناة إن أردوغان الذي كان يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس بالنازي "تحول في لحظة إلى راعي الوساطة بين إسرائيل وحماس".

تعليق روسي

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور، نتيجة سياسات إسرائيل التي وصفها بالعدوانية.

وشدد على أن رغبة واشنطن في احتكار الوساطة والتضحية بقرارات مجلس الأمن من أسباب تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

يذكر أنه وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي الجانب اللبناني، خلف العدوان الإسرائيلي أزيد من 3 آلاف قتيل وأعدادا كبيرة من الجرحى، إلى جانب تهجير سكان قرى بالجنوب اللبناني.